Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров
Россия выше хамского отношения президента Франции Эммануэля Макрона, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2026
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров
Лавров: Россия выше хамства Макрона, проявленного в его высказываниях о России