Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
14:12 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069036361.html
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров
Россия выше хамского отношения президента Франции Эммануэля Макрона, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:12:00+03:00
2026-01-20T14:12:00+03:00
в мире
россия
франция
сергей лавров
эммануэль макрон
россия
франция
в мире, россия, франция, сергей лавров, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров

Лавров: Россия выше хамства Макрона, проявленного в его высказываниях о России

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия выше хамского отношения президента Франции Эммануэля Макрона, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров процитировал французского президента, заявившего в ноябре прошлого года, что Россия якобы "не может примириться со своей историей" и действует "под влиянием инстинктов".
«
"Хамство - так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то, что с презрением, а пренебрежительно", - отметил Лавров в рамках традиционной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров поставил Макрона на место за слова о "России-людоеде"
24 августа 2025, 14:01
 
