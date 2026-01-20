Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о наличии у Москвы планов по торговле и инвестициям с Ираном
14:10 20.01.2026 (обновлено: 14:35 20.01.2026)
Лавров заявил о наличии у Москвы планов по торговле и инвестициям с Ираном
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии планов у Москвы по торговле и инвестициям с Тегераном. РИА Новости, 20.01.2026
экономика
россия
иран
москва
сергей лавров
бушерская аэс
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
экономика, россия, иран, москва, сергей лавров, бушерская аэс, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Экономика, Россия, Иран, Москва, Сергей Лавров, Бушерская АЭС, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии планов у Москвы по торговле и инвестициям с Тегераном.
"У нас есть хорошие планы с Ираном. Не только в торговле, но и в инвестиционной сфере. АЭС "Бушер" активно расширяется. Идёт проработка важнейшего отрезка международного транспортного коридора "Север-Юг" между Россией, Азербайджаном и Ираном. Многие другие проекты находятся в проработке. Я не вижу каких-либо причин, по которым мы или иранские друзья, должны эти проекты останавливать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров подтвердил посредничество России в контактах Ирана и Израиля
ЭкономикаРоссияИранМоскваСергей ЛавровБушерская АЭСПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
