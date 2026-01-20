https://ria.ru/20260120/lavrov-2069035592.html
Лавров прокомментировал угрозы Дании забрать землю под посольством России
Лавров прокомментировал угрозы Дании забрать землю под посольством России - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров прокомментировал угрозы Дании забрать землю под посольством России
Угрозы властей Дании отобрать территорию у посольства России являются дипломатическим хамством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
россия
дания
политика
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
дания
россия, дания, политика, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Дания, Политика, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров прокомментировал угрозы Дании забрать землю под посольством России
Лавров назвал угрозы Дании отобрать землю посольства РФ дипломатическим хамством