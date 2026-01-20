Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал угрозы Дании забрать землю под посольством России
14:10 20.01.2026 (обновлено: 14:15 20.01.2026)
Лавров прокомментировал угрозы Дании забрать землю под посольством России
Угрозы властей Дании отобрать территорию у посольства России являются дипломатическим хамством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
россия, дания, политика, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Дания, Политика, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Угрозы властей Дании отобрать территорию у посольства России являются дипломатическим хамством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает. Безусловно, мы достойно на это ответим. Я не думаю, что получится у этих датских бюрократов таким грубейшим (способом) создать прецедент, который затронет многие другие ситуации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия выше хамского отношения Макрона к истории, заявил Лавров
РоссияДанияПолитикаСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
