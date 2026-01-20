Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о возможной помощи Гренландии в ситуации с США
14:08 20.01.2026 (обновлено: 14:09 20.01.2026)
Лавров ответил на вопрос о возможной помощи Гренландии в ситуации с США
Лавров ответил на вопрос о возможной помощи Гренландии в ситуации с США - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров ответил на вопрос о возможной помощи Гренландии в ситуации с США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит условий, которые позволили бы думать, что Гренландия и Исландия захотят заключить договор о взаимопомощи с... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, россия, гренландия, исландия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Гренландия, Исландия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров ответил на вопрос о возможной помощи Гренландии в ситуации с США

Лавров не видит условий для просьбы Гренландии помочь в ситуации с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит условий, которые позволили бы думать, что Гренландия и Исландия захотят заключить договор о взаимопомощи с Россией из-за давления США.
"Я не вижу условий, которые позволили бы такую вероятность предполагать и не думаю, что кто-либо в Нууке или Рейкьявике на эту тему задумывается", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров
В миреРоссияГренландияИсландияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
