Ядерные арсеналы Франции и Британии нельзя не учитывать, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерные арсеналы Франции и Британии невозможно не учитывать в контексте угроз, проецируемых ядерным арсеналом США, их нельзя оставить в стороне при расширении участников переговоров о стратегической стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"КНР свою позицию обозначила (об участии в переговорах с РФ США о стратегической стабильности - ред.), они четко заявили, что США и РФ по количеству ядерных вооружений далеко впереди, и КНР не обладает такими же арсеналами, поэтому на данном этапе она не видит необходимости участия в таких переговорах. Мы с полным уважением относимся к этой позиции", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Другое дело, указал он, что, если и вести речь о расширении участников переговоров о стратегической стабильности, ограничении ядерных вооружений на каком-то этапе, то, по словам Лаврова, невозможно оставить в стороне Британию и Францию

"Они с США являются союзниками, они повязаны взаимными обязательствами в рамках НАТО , поэтому не учитывать их арсеналы, когда мы рассматриваем угрозы, проецируемые ядерным арсеналом США, невозможно", - заявил министр.

Он отметил, что "в отличие от этой ситуации, от ситуации внутри западной ядерной тройки, мы с КНР не имеем военного союза, и здесь ситуация с точки зрения юридической, с точки зрения практической, конечно, выглядят по-иному".

"Но еще раз говорю, пока ни о каких конкретных инициативах речь не идет. Очевидно, все сейчас заняты более прагматичными делами, о которых всем хорошо известно, о которых мы слышим каждый день", - указал Лавров.