Рейтинг@Mail.ru
Ядерные арсеналы Франции и Британии нельзя не учитывать, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 20.01.2026 (обновлено: 14:16 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069032369.html
Ядерные арсеналы Франции и Британии нельзя не учитывать, заявил Лавров
Ядерные арсеналы Франции и Британии нельзя не учитывать, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Ядерные арсеналы Франции и Британии нельзя не учитывать, заявил Лавров
Ядерные арсеналы Франции и Британии невозможно не учитывать в контексте угроз, проецируемых ядерным арсеналом США, их нельзя оставить в стороне при расширении... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:03:00+03:00
2026-01-20T14:16:00+03:00
сша
россия
франция
сергей лавров
нато
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068976887_0:210:3246:2035_1920x0_80_0_0_c2359a2d638b2f4a696baee3af88541f.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069009555.html
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068995112.html
сша
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068976887_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_2d7a24448384a4c7efdcb0bea3a58684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, франция, сергей лавров, нато, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
США, Россия, Франция, Сергей Лавров, НАТО, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Ядерные арсеналы Франции и Британии нельзя не учитывать, заявил Лавров

Лавров: арсеналы Франции и Британии надо учитывать в контексте стратстабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерные арсеналы Франции и Британии невозможно не учитывать в контексте угроз, проецируемых ядерным арсеналом США, их нельзя оставить в стороне при расширении участников переговоров о стратегической стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"КНР свою позицию обозначила (об участии в переговорах с РФ и США о стратегической стабильности - ред.), они четко заявили, что США и РФ по количеству ядерных вооружений далеко впереди, и КНР не обладает такими же арсеналами, поэтому на данном этапе она не видит необходимости участия в таких переговорах. Мы с полным уважением относимся к этой позиции", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров считает, что Британию не следует называть великой
Вчера, 13:00
Другое дело, указал он, что, если и вести речь о расширении участников переговоров о стратегической стабильности, ограничении ядерных вооружений на каком-то этапе, то, по словам Лаврова, невозможно оставить в стороне Британию и Францию.
"Они с США являются союзниками, они повязаны взаимными обязательствами в рамках НАТО, поэтому не учитывать их арсеналы, когда мы рассматриваем угрозы, проецируемые ядерным арсеналом США, невозможно", - заявил министр.
Он отметил, что "в отличие от этой ситуации, от ситуации внутри западной ядерной тройки, мы с КНР не имеем военного союза, и здесь ситуация с точки зрения юридической, с точки зрения практической, конечно, выглядят по-иному".
"Но еще раз говорю, пока ни о каких конкретных инициативах речь не идет. Очевидно, все сейчас заняты более прагматичными делами, о которых всем хорошо известно, о которых мы слышим каждый день", - указал Лавров.
Ранее в МИД КНР заявили, что ядерный арсенал Китая несопоставим с уровнем ядерных сил США и России, и требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями на данном этапе несправедливо, неразумно и неосуществимо. Внешнеполитическое ведомство подчеркивало, что Китай проводит политику неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, постоянно поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
У ядерных держав не может быть полного совпадения позиций, заявил Лавров
Вчера, 12:20
 
СШАРоссияФранцияСергей ЛавровНАТОПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала