Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции России на арест мэра Гюмри - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069028620.html
Лавров рассказал о реакции России на арест мэра Гюмри
Лавров рассказал о реакции России на арест мэра Гюмри - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров рассказал о реакции России на арест мэра Гюмри
Арест мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна за высказывания о необходимости союза с Россией вызвал недоумение и озабоченность, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:57:00+03:00
2026-01-20T13:57:00+03:00
в мире
россия
армения
гюмри
вардан гукасян
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049304708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06faf04aaef928cc7625174660fd70d7.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068996992.html
россия
армения
гюмри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049304708_155:0:1116:721_1920x0_80_0_0_ebe3a2fccd08a7db6f4d0b37fe3d43f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, гюмри, вардан гукасян, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Армения, Гюмри, Вардан Гукасян, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров рассказал о реакции России на арест мэра Гюмри

Лавров: арест мэра Гюмри Гукасяна вызвал недоумение и озабоченность

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети Вардан Гукасян
 Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Арест мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна за высказывания о необходимости союза с Россией вызвал недоумение и озабоченность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"В том, что касается Вардана Гукасяна, вы абсолютно правильно упомянули, что вменяется ему в вину то, что он призвал рассмотреть возможность присоединения Армении к союзу России и Белоруссии. Арестовывать за изложение политических взглядов, которые никоим образом не направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, которые нацелены на то, чтобы максимизировать возможности ее внешних связей в интересах собственного развития - конечно, это вызвало серьезное недоумение и озабоченность", - отметил Лавров в рамках традиционной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
Вчера, 12:24
 
В миреРоссияАрменияГюмриВардан ГукасянСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала