Лавров не увидел заинтересованности у ЕС в решении украинского кризиса
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит заинтересованности у британских, французских политиков и чиновников Брюсселя в разрешении украинского кризиса. РИА Новости, 20.01.2026
Лавров не увидел заинтересованности у ЕС в решении украинского кризиса
