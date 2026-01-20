Рейтинг@Mail.ru
13:53 20.01.2026
Американские ракетные комплексы Typhon, по данным РФ, еще не выведены с японской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
россия
сергей лавров
япония
в мире, россия, сергей лавров, япония
В мире, Россия, Сергей Лавров, Япония
Комплексы Typhon еще не вывели из Японии, заявил Лавров

Лавров: ракетные комплексы Typhon США еще не выведены из Японии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американские ракетные комплексы Typhon, по данным РФ, еще не выведены с японской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Никаких официальных подтверждений, что эти системы были выведены, не поступало, так что у нас озабоченность сохраняется", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Достанет до Урала. Какое оружие США хотят разместить в Европе
23 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровЯпония
 
 
