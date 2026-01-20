https://ria.ru/20260120/lavrov-2069027663.html
Комплексы Typhon еще не вывели из Японии, заявил Лавров
Комплексы Typhon еще не вывели из Японии, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Комплексы Typhon еще не вывели из Японии, заявил Лавров
Американские ракетные комплексы Typhon, по данным РФ, еще не выведены с японской территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:53:00+03:00
2026-01-20T13:53:00+03:00
2026-01-20T13:53:00+03:00
Комплексы Typhon еще не вывели из Японии, заявил Лавров
Лавров: ракетные комплексы Typhon США еще не выведены из Японии