Лавров назвал провокации в отношении Калининграда самоубийственными

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных на это ответил фразой из фильма "Александр Невский": "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Причем он перевел это выражение на литовский язык.