Лавров назвал провокации в отношении Калининграда самоубийственными

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами (В отношении Калининградской области. — Прим. Ред.), но все должны знать об этом, не раз говорили: все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - сказал министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Ранее бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных на это ответил фразой из фильма "Александр Невский": "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Причем он перевел это выражение на литовский язык.
В конце декабря Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, предупредил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут устраняться.
