Лавров напомнил Макрону о Наполеоне и Гитлере
13:32 20.01.2026
Лавров напомнил Макрону о Наполеоне и Гитлере
в мире
россия
франция
европа
сергей лавров
эммануэль макрон
владимир зеленский
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
франция
европа
в мире, россия, франция, европа, сергей лавров, эммануэль макрон, владимир зеленский, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Франция, Европа, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен помнить историю и не забывать о Наполеоне и Гитлере, которые пытались завоевать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр привёл цитату французского политика, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".
"Уж кто-то, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала Кая Каллас о девятнадцати войнах, развязанных Россией в течении последних ста лет. А история заключается в том, что, начиная или продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу для того, чтобы победить и развалить Россию. Вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
