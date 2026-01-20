Лавров напомнил Макрону о Наполеоне и Гитлере

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен помнить историю и не забывать о Наполеоне и Гитлере, которые пытались завоевать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр привёл цитату французского политика, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".
"Уж кто-то, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала Кая Каллас о девятнадцати войнах, развязанных Россией в течении последних ста лет. А история заключается в том, что, начиная или продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу для того, чтобы победить и развалить Россию. Вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.