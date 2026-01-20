https://ria.ru/20260120/lavrov-2069020030.html
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров
Россия планирует контакты с США, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона по "Совету мира", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров
Лавров: Россия планирует контакты с США для обсуждения деталей Совета мира