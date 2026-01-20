Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 20.01.2026 (обновлено: 13:41 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069020030.html
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров
Россия планирует контакты с США, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона по "Совету мира", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:29:00+03:00
2026-01-20T13:41:00+03:00
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069012791_0:33:3156:1808_1920x0_80_0_0_ac377f9c94d8273d9692bee66150f622.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068940438.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069012791_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_70b1f1d5fec4b61cf713f554c7bbdee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта
Россия планирует контакты с США по Совету мира, заявил Лавров

Лавров: Россия планирует контакты с США для обсуждения деталей Совета мира

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия планирует контакты с США, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона по "Совету мира", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы. Сейчас мы такие вопросы пытаемся прояснить, будем контактировать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
 
В миреПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаРоссияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала