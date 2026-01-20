США активно ведут работу по размещению оружия в космосе, заявил Лавров

"Мы говорим: "Пожалуйста, ради Бога, только угрозы для космического пространства создаются размещением неядерного оружия, которое США планирует". Мы предлагаем им принять договоренность, что никакое оружие в космосе не будет размещаться. Они говорят: "Нет, мы можем выступить только против размещения ядерного", - отметил Лавров.