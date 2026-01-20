США активно ведут работу по размещению оружия в космосе, заявил Лавров

https://ria.ru/20260120/lavrov-2069019606.html
США активно ведут работу по размещению оружия в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США активно ведут работу по размещению оружия в космосе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Соединенные Штаты активно проводят линию на вепонизацию космоса, на размещение оружия в космическом пространстве", - сказал Лавров
на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
По словам министра, когда российская сторона в ООН
пытается мобилизовать мировое сообщество в пользу принятия решений о недопустимости размещения оружия в космосе, США
отказываются такую инициативу поддерживать и взамен предлагают поддержать инициативу о неразмещении ядерного оружия в космосе.
"Мы говорим: "Пожалуйста, ради Бога, только угрозы для космического пространства создаются размещением неядерного оружия, которое США планирует". Мы предлагаем им принять договоренность, что никакое оружие в космосе не будет размещаться. Они говорят: "Нет, мы можем выступить только против размещения ядерного", - отметил Лавров.
"Значит, неядерное оружие будет, соответственно планам США, там размещено", - заключил министр.