Контактов России и США по стратстабильности не было, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Каких-либо контактов на экспертном уровне между Россией и Соединенными Штатами по тематике стратегической стабильности не было, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Каких-либо конкретных контактов на эту тему (стратегической стабильности - ред.) между специалистами двух стран не происходит", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.