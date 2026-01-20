https://ria.ru/20260120/lavrov-2069019361.html
Контактов России и США по стратстабильности не было, заявил Лавров
Контактов России и США по стратстабильности не было, заявил Лавров
Каких-либо контактов на экспертном уровне между Россией и Соединенными Штатами по тематике стратегической стабильности не было, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 20.01.2026
Контактов России и США по стратстабильности не было, заявил Лавров
Лавров: каких-либо контактов России и США по стратстабильности не было