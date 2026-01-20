https://ria.ru/20260120/lavrov-2069019137.html
Лавров дал совет тем, кто хочет серьезно говорить с Россией
Лавров дал совет тем, кто хочет серьезно говорить с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров дал совет тем, кто хочет серьезно говорить с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал тем, кто хочет серьезно говорить с Россией, не делать громкие публичные заявления, а "просто позвонить". РИА Новости, 20.01.2026
россия
Лавров дал совет тем, кто хочет серьезно говорить с Россией
Лавров призвал желающих поговорить с РФ не делать заявления, а просто позвонить
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал тем, кто хочет серьезно говорить с Россией, не делать громкие публичные заявления, а "просто позвонить".
"Те, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию, а если есть интерес серьезный, надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.