Лавров дал совет тем, кто хочет серьезно говорить с Россией

"Те, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию, а если есть интерес серьезный, надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.