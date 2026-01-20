Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к контактам с Японией по парламентской линии, заявил Лавров
13:17 20.01.2026 (обновлено: 13:24 20.01.2026)
Россия открыта к контактам с Японией по парламентской линии, заявил Лавров
в мире, япония, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Япония, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Переговоры России и Японии. . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия никогда не отказывается от контактов с Японией по парламентской линии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"По линии парламентариев, как вы знаете, отдельные точечные контакты имели место. Мы никогда не отказываемся от таких контактов и надеемся, что они помогут японскому руководству лучше уяснить законные российские интересы и лучше уяснить необходимость оставаться приверженными тем принципам, которые закреплены в японской конституции и в уставе Организации объединенных наций в том, что касается итогов Второй мировой войны", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
В миреЯпонияРоссияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
