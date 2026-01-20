https://ria.ru/20260120/lavrov-2069013650.html
Россия открыта к контактам с Японией по парламентской линии, заявил Лавров
Россия открыта к контактам с Японией по парламентской линии, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия открыта к контактам с Японией по парламентской линии, заявил Лавров
Россия никогда не отказывается от контактов с Японией по парламентской линии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
япония
россия
