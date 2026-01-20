Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069012519.html
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений
Вопрос бывших колониальных владений стоит более серьезно в сегодняшнем мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:13:00+03:00
2026-01-20T13:13:00+03:00
россия
франция
майотта
сергей лавров
оон
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069003318.html
россия
франция
майотта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, майотта, сергей лавров, оон, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Франция, Майотта, Сергей Лавров, ООН, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений

Лавров: проблема бывших колониальных владений стоит сейчас более серьезно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вопрос бывших колониальных владений стоит более серьезно в сегодняшнем мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Проблема бывших колониальных владений стоит все более и более серьезно. Сейчас в мире, по реестру ООН, 17 территорий, которые либо лишены суверенитета, либо находятся в прямой зависимости от управляющих держав. Франция, вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, продолжает удерживать остров Майотта, который по всем решениям всемирной организации является часть Коморских островов. Британия продолжает удерживать Мальвинские острова, тоже нарушая многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Британия также удерживает маврикийский остров Чагос. И много других примеров – Французская Полинезия, Новая Каледония, острова Эпарс", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров назвал дискуссии вокруг Гренландии последствиями колониальной эпохи
Вчера, 12:41
 
РоссияФранцияМайоттаСергей ЛавровООНПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала