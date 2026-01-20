https://ria.ru/20260120/lavrov-2069012519.html
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений
Вопрос бывших колониальных владений стоит более серьезно в сегодняшнем мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
россия
франция
майотта
сергей лавров
оон
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
франция
майотта
россия, франция, майотта, сергей лавров, оон, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Франция, Майотта, Сергей Лавров, ООН, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров заявил о важности вопроса бывших колониальных владений
Лавров: проблема бывших колониальных владений стоит сейчас более серьезно