Лавров сравнил ситуацию в Гренландии с Крымом
Лавров сравнил ситуацию в Гренландии с Крымом - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров сравнил ситуацию в Гренландии с Крымом
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию, сложившеюся вокруг Гренландии, с Крымом, отметив, что в Гренландии никто не устраивал государственных переворотов. РИА Новости, 20.01.2026
Лавров сравнил ситуацию в Гренландии с Крымом
Лавров: в Гренландии никто не устраивал госпереворотов, как в Крыму