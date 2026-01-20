https://ria.ru/20260120/lavrov-2069011690.html
"Осенило". Лавров ответил на слова Мерца о России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, о том, что с Россия европейская страна, с которой нужно... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:09:00+03:00
2026-01-20T13:09:00+03:00
2026-01-20T13:22:00+03:00
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
фридрих мерц
сергей лавров
россия
германия
москва
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, фридрих мерц, сергей лавров, россия, германия, москва
