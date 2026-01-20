Рейтинг@Mail.ru
Лавров опроверг сообщения о планах России захватить Гренландию - РИА Новости, 20.01.2026
12:54 20.01.2026
Лавров опроверг сообщения о планах России захватить Гренландию
Лавров опроверг сообщения о планах России захватить Гренландию
Нет подтверждений тому, что Россия или Китай вынашивают планы по захвату Гренландии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026
россия, китай, гренландия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Китай, Гренландия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров опроверг сообщения о планах России захватить Гренландию

Лавров: нет подтверждений о планах России или Китая по захвату Гренландии

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нет подтверждений тому, что Россия или Китай вынашивают планы по захвату Гренландии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватят Россия или Китай, ну, нет таких подтверждений. На Западе уже экономисты, политологи их опровергают", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Песков оценил ситуацию вокруг Гренландии
16 января, 13:02
 
РоссияКитайГренландияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
