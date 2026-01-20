Рейтинг@Mail.ru
США знают, что Россия не планирует захватывать Гренландию, заявил Лавров
12:50 20.01.2026
США знают, что Россия не планирует захватывать Гренландию, заявил Лавров
США знают, что Россия не планирует захватывать Гренландию, заявил Лавров
сша, россия, гренландия, в мире, сергей лавров
США знают, что Россия не планирует захватывать Гренландию, заявил Лавров

© REUTERS / Marko DjuricaГренландия
Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США прекрасно знают, что у России и Китая нет планов по захвату Гренландии, в этом нет сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китайской Народной Республики. Это не наш вопрос", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
