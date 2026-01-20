https://ria.ru/20260120/lavrov-2069007100.html
США знают, что Россия не планирует захватывать Гренландию, заявил Лавров
США прекрасно знают, что у России и Китая нет планов по захвату Гренландии, в этом нет сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
