Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров
Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:48:00+03:00
2026-01-20T12:48:00+03:00
2026-01-20T12:55:00+03:00
россия
сша
гренландия
сергей лавров
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия, сша, гренландия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, США, Гренландия, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров
Лавров: Россия не имеет отношения к ситуации вокруг Гренландии и США