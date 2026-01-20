Рейтинг@Mail.ru
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 20.01.2026 (обновлено: 12:55 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069006426.html
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров
Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:48:00+03:00
2026-01-20T12:55:00+03:00
россия
сша
гренландия
сергей лавров
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6650dbad037a838ed707720f8db3701a.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2069005654.html
россия
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c7b0a5a21c909f4a55035becc206e3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, гренландия, сергей лавров, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, США, Гренландия, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Россия наблюдает за развитием ситуации с Гренландией и США, заявил Лавров

Лавров: Россия не имеет отношения к ситуации вокруг Гренландии и США

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не имеем отношения к этому вопросу (США и Гренландии - ред.). Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США
Вчера, 12:46
 
РоссияСШАГренландияСергей ЛавровВ миреПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала