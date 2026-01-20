https://ria.ru/20260120/lavrov-2069005654.html
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:46:00+03:00
2026-01-20T12:59:00+03:00
россия
республика крым
гренландия
в мире
сша
дональд трамп
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068990743.html
россия
республика крым
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, гренландия, в мире, сша, дональд трамп, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Республика Крым, Гренландия, В мире, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США
Лавров: Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для США