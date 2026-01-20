https://ria.ru/20260120/lavrov-2069003952.html
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров
Гренландия не является естественной частью Дании, она - колониальное завоевание, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
Лавров назвал Гренландию колониальным завоеванием Дании