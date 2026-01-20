Рейтинг@Mail.ru
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров
12:44 20.01.2026
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров
в мире, дания, гренландия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Дания, Гренландия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Гренландия не является естественной частью Дании, заявил Лавров

Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гренландия не является естественной частью Дании, она - колониальное завоевание, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Но в принципе Гренландия - это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США
В миреДанияГренландияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
