Лавров рассказал детали разговора с Рубио в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.01.2026
12:35 20.01.2026
Лавров рассказал детали разговора с Рубио в Эр-Рияде
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями своего разговора с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале прошлого года. РИА Новости, 20.01.2026
сша, россия, москва, сергей лавров, марко рубио, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Марко Рубио, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями своего разговора с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале прошлого года.
Министр напомнил о недавней статье газеты New York Times, в которой рассказывается о том, как Рубио на февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде процитировал персонажа Вито Корлеоне из фильма "Крестный отец".
"Такой разговор действительно был, и раз Марко счел возможным об этом упомянуть прессе, я не вижу причин, по которым я не могу добавить некоторые детали. В самом начале нашей встречи в Эр-Рияде Марко сказал почти следующее, я не могу, конечно, цитировать дословно, но суть я передаю точно, я её хорошо запомнил. Он сказал, что внешняя политика США при президенте Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров, продолжил министр.
"Там не было сказано "у всех стран мира", но у своих ведущих партнёров, у других великих держав. Далее он продолжил - национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать, в большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают - национальные интересы США и России - будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее", - пояснил Лавров.
После чего, как отметил министр, Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию.
"Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.
Упомянутые российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
СШАРоссияМоскваСергей ЛавровМарко РубиоПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
