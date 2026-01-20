Лавров рассказал детали разговора с Рубио в Эр-Рияде

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями своего разговора с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале прошлого года.

Министр напомнил о недавней статье газеты New York Times, в которой рассказывается о том, как Рубио на февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде процитировал персонажа Вито Корлеоне из фильма "Крестный отец".

"Такой разговор действительно был, и раз Марко счел возможным об этом упомянуть прессе, я не вижу причин, по которым я не могу добавить некоторые детали. В самом начале нашей встречи в Эр-Рияде Марко сказал почти следующее, я не могу, конечно, цитировать дословно, но суть я передаю точно, я её хорошо запомнил. Он сказал, что внешняя политика США при президенте Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров, продолжил министр.

"Там не было сказано "у всех стран мира", но у своих ведущих партнёров, у других великих держав. Далее он продолжил - национальные интересы таких стран, как США и Россия , не всегда будут совпадать, в большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают - национальные интересы США и России - будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее", - пояснил Лавров

После чего, как отметил министр, Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию.

"Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.