Лавров прокомментировал слова Трампа об отношении к международному праву
Лавров прокомментировал слова Трампа об отношении к международному праву - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа об отношении к международному праву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его не интересует международное право, а его... РИА Новости, 20.01.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа об отношении к международному праву
Лавров назвал отношение Трампа к международному праву интересным