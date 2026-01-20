Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 20.01.2026 (обновлено: 12:39 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068998183.html
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным
Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, что разрушительно для страны, заявил министр иностранных... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:28:00+03:00
2026-01-20T12:39:00+03:00
в мире
россия
румыния
молдавия
сергей лавров
евросоюз
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068998267.html
россия
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, румыния, молдавия, сергей лавров, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Румыния, Молдавия, Сергей Лавров, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным

Лавров: Курс молдавских властей на поглощение Евросоюзом разрушителен для страны

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, что разрушительно для страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Что касается Молдавии, то ее курс на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе. Конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность, и создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован", - заявил он.
Во вторник Лавров проводит традиционную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, где подведет итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году. В прошлом году министр общался с журналистами 2 часа 44 минуты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа об отношении к международному праву
Вчера, 12:28
 
В миреРоссияРумынияМолдавияСергей ЛавровЕвросоюзПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала