Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, что разрушительно для страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.