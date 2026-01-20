https://ria.ru/20260120/lavrov-2068998183.html
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным
Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, что разрушительно для страны, заявил министр иностранных... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:28:00+03:00
2026-01-20T12:28:00+03:00
2026-01-20T12:39:00+03:00
в мире
россия
румыния
молдавия
сергей лавров
евросоюз
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068998267.html
россия
румыния
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, румыния, молдавия, сергей лавров, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Румыния, Молдавия, Сергей Лавров, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров назвал курс молдавских властей на поглощение ЕС разрушительным
Лавров: Курс молдавских властей на поглощение Евросоюзом разрушителен для страны