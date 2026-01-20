https://ria.ru/20260120/lavrov-2068996992.html
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
Возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
