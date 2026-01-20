Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Выбирать, конечно же, должен армянский народ, армянское руководство. Но совместить участие и там, и здесь - абсолютно исключено", - добавил он.