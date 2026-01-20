Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
12:24 20.01.2026 (обновлено: 12:33 20.01.2026)
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным
Возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026
в мире, армения, евросоюз, евразийский экономический союз, россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Армения, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров назвал вступление Армении в ЕС при членстве в ЕАЭС невозможным

Лавров: вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможное вступление Армении в ЕС невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор сделать должен будет армянский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Движение в направлении членства в Евросоюзе, конечно же, не может совмещаться с сохранением членства в ЕАЭС. Если Армения примет соответствующие решения, как сказал господин (премьер Армении Никол - ред.) Пашинян, предпримет его в соответствии с волеизъявлением армянского народа - это право Армении и армянского народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Выбирать, конечно же, должен армянский народ, армянское руководство. Но совместить участие и там, и здесь - абсолютно исключено", - добавил он.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами
© 2026 МИА «Россия сегодня»
