Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США - РИА Новости, 20.01.2026
12:22 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068995670.html
Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США
Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей лавров
дональд трамп
сергей рябков
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, сергей рябков, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США

Лавров: между РФ И США нужно возобновить прямое авиасообщение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"И для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы были какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение. Так что эти вопросы мы тоже включаем переговоров из других направлений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Ранее Лавров заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.
