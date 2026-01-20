https://ria.ru/20260120/lavrov-2068995670.html
Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США
Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США
Между Россией и США нужно восстановить прямое авиасообщение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал возобновить прямое авиасообщение между Россией и США
Лавров: между РФ И США нужно возобновить прямое авиасообщение