Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами - РИА Новости, 20.01.2026
12:15 20.01.2026
Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ставит перед странами выбор сотрудничества "или-или" - ничем хорошим это не кончится.
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия, сербия, балканы, сергей лавров, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Сербия, Балканы, Сергей Лавров, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ставит перед странами выбор сотрудничества "или-или" - ничем хорошим это не кончится.
"Я напомню, что ЕС, куда Сербия долго и упорно стремится, в свое время, устами Фредерики Могеррини, когда она была главным внешнеполитическим деятелем в ЕС, заявил, что, когда ЕС там, я имею в виду Балканы, чем-то занимается, другим там делать нечего. Имея в виду, что Россия в то время была готова помогать своим балканским коллегам решать проблемы, содействовать их решению… Вот это политика "или-или", если не с нами, то против нас, это гарантия того, что ЕС хорошо не кончит. Я очень надеюсь, что наши сербские друзья дают себе отчет, куда их затягивают", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров прокомментировал действия США в вопросах международной безопасности
Россия Сербия Балканы Сергей Лавров Евросоюз Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
