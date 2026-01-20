https://ria.ru/20260120/lavrov-2068993547.html
Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами
Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ставит перед странами выбор сотрудничества "или-или" - ничем хорошим это не кончится. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:15:00+03:00
2026-01-20T12:15:00+03:00
2026-01-20T12:15:00+03:00
россия
сербия
балканы
сергей лавров
евросоюз
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068992050.html
россия
сербия
балканы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, балканы, сергей лавров, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Сербия, Балканы, Сергей Лавров, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами
Лавров: ЕС ставит перед странами выбор сотрудничества "или-или"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ставит перед странами выбор сотрудничества "или-или" - ничем хорошим это не кончится.
"Я напомню, что ЕС, куда Сербия долго и упорно стремится, в свое время, устами Фредерики Могеррини, когда она была главным внешнеполитическим деятелем в ЕС, заявил, что, когда ЕС там, я имею в виду Балканы, чем-то занимается, другим там делать нечего. Имея в виду, что Россия в то время была готова помогать своим балканским коллегам решать проблемы, содействовать их решению… Вот это политика "или-или", если не с нами, то против нас, это гарантия того, что ЕС хорошо не кончит. Я очень надеюсь, что наши сербские друзья дают себе отчет, куда их затягивают", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.