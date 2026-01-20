Лавров осудил политику ЕС по сотрудничеству со странами

"Я напомню, что ЕС, куда Сербия долго и упорно стремится, в свое время, устами Фредерики Могеррини, когда она была главным внешнеполитическим деятелем в ЕС, заявил, что, когда ЕС там, я имею в виду Балканы, чем-то занимается, другим там делать нечего. Имея в виду, что Россия в то время была готова помогать своим балканским коллегам решать проблемы, содействовать их решению… Вот это политика "или-или", если не с нами, то против нас, это гарантия того, что ЕС хорошо не кончит. Я очень надеюсь, что наши сербские друзья дают себе отчет, куда их затягивают", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.