https://ria.ru/20260120/lavrov-2068991795.html
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров
Украина и на фронте, и в политическом плане находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:09:00+03:00
2026-01-20T12:09:00+03:00
2026-01-20T12:09:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/vef-2068955460.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, киев
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Киев
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров
Лавров: Украина находится в очень плохой ситуации на фронте и в политике