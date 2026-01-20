Рейтинг@Mail.ru
Лавров: планы по урегулированию с сохранением киевского режима неприемлемы
12:07 20.01.2026 (обновлено: 12:17 20.01.2026)
Лавров: планы по урегулированию с сохранением киевского режима неприемлемы
Лавров: планы по урегулированию с сохранением киевского режима неприемлемы

Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Предложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим на той части Украины, которая будет так называться, они, конечно, абсолютно неприемлемы", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров
