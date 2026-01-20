https://ria.ru/20260120/lavrov-2068990082.html
Лавров призвал не забывать о нацистской сущности киевского режима
Лавров призвал не забывать о нацистской сущности киевского режима - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал не забывать о нацистской сущности киевского режима
Гарантии безопасности со стороны европейцев разрабатываются для киевского нацистского режима, о сущности которого не надо забывать, заявил глава МИД России... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:02:00+03:00
2026-01-20T12:02:00+03:00
2026-01-20T12:09:00+03:00
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068978366_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7c6199ae08e8fbafe69797accbb73e4a.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068991795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068978366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b46a95344d0e0768abe9617f52e524d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, россия, сергей лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Россия, Сергей Лавров
Лавров призвал не забывать о нацистской сущности киевского режима
Лавров назвал нынешний киевский режим нацистским
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гарантии безопасности со стороны европейцев разрабатываются для киевского нацистского режима, о сущности которого не надо забывать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Эти гарантии предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.