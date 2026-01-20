"Эти гарантии предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.