Лавров рассказал о предложенных США решениях украинского конфликта
11:59 20.01.2026 (обновлено: 12:11 20.01.2026)
Лавров рассказал о предложенных США решениях украинского конфликта
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
сергей лавров
дональд трамп
россия
сша
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, сергей лавров, дональд трамп, россия, сша
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Россия, США
© Фото : МИД РоссииСергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предложила такие варианты урегулирования украинского кризиса, которые учитывают необходимость решения первопричин конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"При Трампе США стали единственной страной, которая выразила понимание, не только выразила понимание учета интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Запад пытался сорвать все договоренности по Украине, заявил Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаСергей ЛавровДональд ТрампРоссияСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
