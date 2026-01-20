Рейтинг@Mail.ru
Зеленский истерично пытается навязать США идею о перемирии, заявил Лавров
11:59 20.01.2026 (обновлено: 12:15 20.01.2026)
Зеленский истерично пытается навязать США идею о перемирии, заявил Лавров
Владимир Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по РИА Новости, 20.01.2026
в мире, европа, сша, украина, сергей лавров, владимир зеленский, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Европа, США, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Мы видим, как буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить Соединенные штаты с этой позиции (урегулировать украинский конфликт с учетом решения первопричин конфликта – ред.) и пытаются опять навязать свои концепции, включая прежде всего 60-дневное, а то и вечное перемирие", - заявил он.
Во вторник Лавров проводит традиционную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, где подводит итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году. В прошлом году министр общался с журналистами 2 часа 44 минуты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Европа попробует изменить позицию Трампа по Украине в Давосе, заявил Лавров
В миреЕвропаСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
