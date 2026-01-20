https://ria.ru/20260120/lavrov-2068989259.html
Зеленский истерично пытается навязать США идею о перемирии, заявил Лавров
Зеленский истерично пытается навязать США идею о перемирии, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский истерично пытается навязать США идею о перемирии, заявил Лавров
Владимир Зеленский и Европа истерично пытаются навязать США идею о перемирии на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по РИА Новости, 20.01.2026
