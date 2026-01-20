Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал соглашение между MOL и "Газпром нефтью" по NIS выгодным - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 20.01.2026 (обновлено: 12:10 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068987049.html
Лавров назвал соглашение между MOL и "Газпром нефтью" по NIS выгодным
Лавров назвал соглашение между MOL и "Газпром нефтью" по NIS выгодным - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров назвал соглашение между MOL и "Газпром нефтью" по NIS выгодным
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал взаимовыгодной предварительную договоренность о продаже венгерской нефтегазовой компании MOL принадлежащего "Газпром нефти"... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:51:00+03:00
2026-01-20T12:10:00+03:00
газпром
экономика
россия
давос
сербия
сергей лавров
санкции в отношении россии
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068986056.html
россия
давос
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, экономика, россия, давос, сербия, сергей лавров, санкции в отношении россии, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Газпром, Экономика, Россия, Давос, Сербия, Сергей Лавров, Санкции в отношении России, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров назвал соглашение между MOL и "Газпром нефтью" по NIS выгодным

Лавров назвал соглашение между MOL и "Газпром нефтью" по NIS взаимовыгодным

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал взаимовыгодной предварительную договоренность о продаже венгерской нефтегазовой компании MOL принадлежащего "Газпром нефти" пакета акций сербской NIS.
"Если бы эта договоренность, о которой было объявлено вчера, была невыгодна российской стороне, включая "Газпром", она не была бы достигнута. Это совершенно очевидно для всех. Договоренность, в ситуации, которая сейчас в Сербии сложилась, она взаимовыгодная. Об этом, кстати, сказал и президент (Сербии Александр) Вучич, когда он приехал в Давос и его об этом спросили" , - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Венгерская нефтегазовая компания MOL в понедельник сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS. Для завершения сделки требуется, среди прочего, одобрение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) и государственных одобрений в Сербии. Компании намерены подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал, о чем жалеют многие западные политики
Вчера, 11:48
 
ГазпромЭкономикаРоссияДавосСербияСергей ЛавровСанкции в отношении РоссииПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала