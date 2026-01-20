Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства - РИА Новости, 20.01.2026
11:50 20.01.2026
Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства
Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства
Для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете плана... РИА Новости, 20.01.2026
в мире, россия, ближний восток, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства

Лавров: необходимо выполнить решение ООН о создании палестинского государства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете плана Вашингтона о формировании "Совета мира".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Лавров назвал администрацию Трампа прагматичной
Вчера, 11:43
"Мы также убеждены, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке необходимо наконец выполнить решение ООН о создании палестинского государства, и хочу подчеркнуть, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете нынешней нашумевшей инициативы президента Трампа о создании "Совета мира", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление полуэксклавом и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления Германии
Вчера, 11:39
 
В миреРоссияБлижний ВостокСШАДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинООН
 
 
