Лавров рассказал, о чем жалеют многие западные политики

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Многие западные политики жалеют, что не отреагировали на Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Серей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику. На самом деле это не так. И Россия, как гласит наша новая современная внешнеполитическая концепция, страна-цивилизация, мы не будем отказываться от своих корней, мы не имеем на это права, мы чтим память предков и чтим те заветы, которые предки нам оставили", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.