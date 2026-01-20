https://ria.ru/20260120/lavrov-2068985928.html
Лавров призвал наладить общеконтинентальный диалог в Евразии
Лавров призвал наладить общеконтинентальный диалог в Евразии - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал наладить общеконтинентальный диалог в Евразии
Необходимо наладить общеконтинентальный диалог в Евразии, он должен быть равноправным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал наладить общеконтинентальный диалог в Евразии
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необходимо наладить общеконтинентальный диалог в Евразии, он должен быть равноправным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что необязательно гнаться за какими-то примерами и создавать структуру формальную, бюрократическую. Вполне достаточно в качестве первого шага наладить общеконтинентальный диалог с тем, чтобы страны которые живут на одном огромном пространстве Земли, могли бы извлекать геополитические, геоэкономические выгоды из своего расположения. Это предполагает равноправный диалог между всеми странами, как я уже сказал" , - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.