Лавров призвал наладить общеконтинентальный диалог в Евразии

"Мы убеждены, что необязательно гнаться за какими-то примерами и создавать структуру формальную, бюрократическую. Вполне достаточно в качестве первого шага наладить общеконтинентальный диалог с тем, чтобы страны которые живут на одном огромном пространстве Земли, могли бы извлекать геополитические, геоэкономические выгоды из своего расположения. Это предполагает равноправный диалог между всеми странами, как я уже сказал" , - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.