11:47 20.01.2026 (обновлено: 12:02 20.01.2026)
Лавров: евроатлантическая концепция безопасности дискредитировала себя
Лавров: евроатлантическая концепция безопасности дискредитировала себя
Лавров: евроатлантическая концепция безопасности дискредитировала себя

Лавров: евроатлантическая концепция сотрудничества дискредитировала себя

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евроатлантическая концепция обеспечения безопасности и сотрудничества себя дискредитировала, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Евроатлантическая концепция обеспечения безопасности и сотрудничества себя дискредитировала. Именно поэтому мы ведем речь о евразийской безопасности. Нельзя принять как данность, что вот есть европейская какая-то структура, будь то НАТО, ОБСЕ или Евросоюз", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Он отметил, что на Западе продолжаются дискуссии о создании новых конструкций безопасности с участием Украины.
"Выдвигаются призывы создать систему безопасности без Соединенных Штатов, где, так сказать, Европа. Между прочим, говорят, что в эту систему надо органично интегрировать Украину. То есть опять дискуссии о том, чтобы создавать какую-то конструкцию против Российской Федерации", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
