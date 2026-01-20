Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает достанется ли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) место в конструкции евразийского партнерства.

"НАТО, ОБСЕ – это евроатлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО", - заявил глава МИД России.