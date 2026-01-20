Рейтинг@Mail.ru
Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 20.01.2026 (обновлено: 12:22 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068985410.html
Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве
Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает достанется ли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) место в конструкции евразийского... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:46:00+03:00
2026-01-20T12:22:00+03:00
обсе
в мире
россия
сша
сергей лавров
нато
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068984852.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, в мире, россия, сша, сергей лавров, нато, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
ОБСЕ, В мире, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве

Лавров не уверен, что ОБСЕ найдется место в евразийском партнерстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает достанется ли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) место в конструкции евразийского партнерства.
"Не знаю, достанется ли ей (ОБСЕ – ред.) место в будущих конструкциях евразийской безопасности, большого евразийского партнерства. Не уверен. Хотя бы потому, что ОБСЕ – это евроатлантическая структура. Когда она создавалась, Советский Союз выступал за то, чтобы ее членами-участниками были страны, которые расположены на западе евразийского континента. Но эти самые страны нынешнего коллективного Запада настояли на том, чтобы участниками стали и США, и Канада", - сказал Лавров.
Он отметил, что в итоге получилась евроатлантическая конфигурация, по образцу Североатлантического альянса (НАТО).
"НАТО, ОБСЕ – это евроатлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО", - заявил глава МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал, почему Россия продолжает участвовать в ОБСЕ
Вчера, 11:45
 
ОБСЕВ миреРоссияСШАСергей ЛавровНАТОПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала