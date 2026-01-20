Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, почему Россия продолжает участвовать в ОБСЕ
11:45 20.01.2026 (обновлено: 11:53 20.01.2026)
Лавров рассказал, почему Россия продолжает участвовать в ОБСЕ
Лавров рассказал, почему Россия продолжает участвовать в ОБСЕ
2026
россия, обсе, сергей лавров, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров рассказал, почему Россия продолжает участвовать в ОБСЕ

Лавров: РФ участвует в ОБСЕ ради поддержки стран, сохраняющие здравый смысл

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает участвовать в ОБСЕ не потому, что питает надежды, Москва хочет поддерживать страны, сохраняющие здравый смысл.
"Наша позиция по отношению к ОБСЕ сводится к тому, что мы там продолжаем участвовать. Но не потому, что мы питаем какие-то надежды и иллюзии, в нынешней ситуации любые надежды – иллюзии. А просто потому, что мы хотим поддерживать те страны – участницы ОБСЕ, которые сохраняют здравый смысл. Таких там немало", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал, о чем жалеют многие западные политики
Россия ОБСЕ Сергей Лавров В мире Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
