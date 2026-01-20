https://ria.ru/20260120/lavrov-2068984746.html
Лавров: США осознают важность обратиться к причинам конфликта на Украине
США – единственная западная страна, где осознают необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
дональд трамп
сергей лавров
россия
сша
россия
сша
