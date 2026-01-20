Рейтинг@Mail.ru
Лавров: США осознают важность обратиться к причинам конфликта на Украине
11:45 20.01.2026
Лавров: США осознают важность обратиться к причинам конфликта на Украине
Лавров: США осознают важность обратиться к причинам конфликта на Украине
США – единственная западная страна, где осознают необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
Лавров: США осознают важность обратиться к причинам конфликта на Украине

Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США – единственная западная страна, где осознают необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Еще раз подчеркну, что такая позиция – готовность и понимание необходимости учитывать интересы партнера - в полной мере проявляется в подходах администрации (президента США – ред.) Дональда Трампа к украинскому урегулированию. Единственная западная страна, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин этого конфликта, во многом созданного предшественником Дональда Трампа (Джо – ред.) Байденом и его администрацией", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров рассказал о предложенных США решениях украинского конфликта
