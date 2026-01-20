https://ria.ru/20260120/lavrov-2068984473.html
Лавров оценил возможность реанимации ОБСЕ
Лавров оценил возможность реанимации ОБСЕ - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров оценил возможность реанимации ОБСЕ
ОБСЕ как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на... РИА Новости, 20.01.2026
Лавров оценил возможность реанимации ОБСЕ
