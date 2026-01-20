Рейтинг@Mail.ru
11:43 20.01.2026 (обновлено: 11:58 20.01.2026)
Лавров оценил возможность реанимации ОБСЕ
2026
обсе, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, россия
ОБСЕ, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Россия
Лавров оценил возможность реанимации ОБСЕ

Лавров: ОБСЕ упала так низко, что ее реанимация находится под вопросом

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ОБСЕ как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить... Реанимировать... Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса переродилась полностью в инструмент, которые Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - заявил министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Россия будет пытаться не допустить похорон ОБСЕ, заявил Лавров
ОБСЕСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаРоссия
 
 
