https://ria.ru/20260120/lavrov-2068983780.html
Нужно выстраивать диалог об упорядочивании многополярности, заявил Лавров
Нужно выстраивать диалог об упорядочивании многополярности, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Нужно выстраивать диалог об упорядочивании многополярности, заявил Лавров
Необходимо выстраивать диалог о том, как упорядочить многополярность, когда-то крупным национальным и региональным игрокам придется договариваться о... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:41:00+03:00
2026-01-20T11:41:00+03:00
2026-01-20T11:52:00+03:00
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068985928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, россия, сергей лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Россия, Сергей Лавров
Нужно выстраивать диалог об упорядочивании многополярности, заявил Лавров
Лавров призвал выстраивать диалог об упорядочивании многополярности