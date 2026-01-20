Рейтинг@Mail.ru
11:41 20.01.2026 (обновлено: 11:53 20.01.2026)
Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе, заявил Лавров
Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе, заявил Лавров
Россия получила от США проект устава "Совета мира" по Газе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
россия, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, сша, белоруссия, сергей лавров, дональд трамп
Россия, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, США, Белоруссия, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе, заявил Лавров

Лавров: Россия получила от США проект устава Совета мира по Газе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия получила от США проект устава "Совета мира" по Газе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры ("Совета мира" - ред.) и так далее", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства
РоссияПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаСШАБелоруссияСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
