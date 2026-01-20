https://ria.ru/20260120/lavrov-2068983293.html
Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления Германии
Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления Германии - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и напомнил о последствиях, к... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:39:00+03:00
2026-01-20T11:39:00+03:00
2026-01-20T11:39:00+03:00
в мире
россия
германия
украина
сергей лавров
фридрих мерц
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068978602.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, сергей лавров, фридрих мерц, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Россия, Германия, Украина, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления Германии
Лавров призвал обратить внимание на антироссийские заявления Мерца