Лавров назвал отношения России и Китая беспрецедентными - РИА Новости, 20.01.2026
11:21 20.01.2026 (обновлено: 11:25 20.01.2026)
Лавров назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Отношения России и Китая беспрецедентны по своему уровню и глубине, а также по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и во всем мире,... РИА Новости, 20.01.2026
россия, китай, сергей лавров, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Китай, Сергей Лавров, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая беспрецедентны по своему уровню и глубине, а также по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и во всем мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже упоминал о наших отношениях с Китаем. Они беспрецедентны по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Россия Китай Сергей Лавров В мире Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
