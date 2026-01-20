Рейтинг@Mail.ru
Лавров: большинство стран не хотят забывать историю Второй мировой войны
11:21 20.01.2026 (обновлено: 11:29 20.01.2026)
Лавров: большинство стран не хотят забывать историю Второй мировой войны
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подавляющее число государств не хочет забывать память, уроки Второй мировой войны. РИА Новости, 20.01.2026
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
сергей лавров
россия
пекин
япония
Лавров: большинство стран не хотят забывать историю Второй мировой войны

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подавляющее число государств не хочет забывать память, уроки Второй мировой войны.
"Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади, большое число зарубежных гостей. Мы очень ценим всех тех, кто лично принял участие в этих торжествах, либо направил специальную делегацию. Конечно же, говоря о Второй мировой войне, о её итогах, нельзя не упомянуть аналогичные мероприятия, которые были проведены в Пекине 3 сентября по случаю разгрома милитаристской Японии и окончания войны. Два этих мероприятия наглядно продемонстрировали, что подавляющее число государств не хочет забывать уроки, память, историю Второй мировой войны. Это очень важный вывод с прошедшего года", - заявил Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров назвал 2025 год насыщенным
Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаСергей ЛавровРоссияПекинЯпония
 
 
