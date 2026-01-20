Лавров: большинство стран не хотят забывать историю Второй мировой войны

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подавляющее число государств не хочет забывать память, уроки Второй мировой войны.
"Крупнейшим событием стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади, большое число зарубежных гостей. Мы очень ценим всех тех, кто лично принял участие в этих торжествах, либо направил специальную делегацию. Конечно же, говоря о Второй мировой войне, о её итогах, нельзя не упомянуть аналогичные мероприятия, которые были проведены в Пекине 3 сентября по случаю разгрома милитаристской Японии и окончания войны. Два этих мероприятия наглядно продемонстрировали, что подавляющее число государств не хочет забывать уроки, память, историю Второй мировой войны. Это очень важный вывод с прошедшего года", - заявил Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
