В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
11:21 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/lavrov-2068977369.html
В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров
В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров
В Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря о Второй мировой войне, по понятным причинам не можем о ней не вспоминать, хочу отметить и то, что в Японии активизировались разговоры об изменении конституции в том, что касается не просто наращивания наступательного армейского военного потенциала, но и пересмотра внеядерного статуса этой страны. Об этом говорят уже, по сути дела, в открытую", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Запад не добился изоляции России, заявил Лавров
