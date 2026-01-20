https://ria.ru/20260120/lavrov-2068977369.html
В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров
В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
В Японии открыто говорят о пересмотре внеядерного статуса, заявил Лавров
В Японии уже открыто говорят о необходимости пересмотра внеядерного статуса страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:21:00+03:00
в мире
япония
россия
сергей лавров
сша
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
