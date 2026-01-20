Лавров: трудно было представить, к чему приведут дискуссии по Гренландии

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Раньше трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами и со странами мирового большинства, и из числа западных стран, которые заинтересованны разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты, конечно же, на принципах равноправия", - добавил он.